Un análisis que se presta para la reflexión, trascendiendo la prenda en sí. De cara al comienzo de la fase final de la CONMEBOL Libertadores, la marca de las tres tiras presentó la nueva camiseta titular adidas River Plate 2020/21 con un diseño bastante simple que levantó un poco el grito en el cielo por parte de los hinchas Millonarios. ¿Es tan así? ¿Es culpa de la marca? ¿Qué depara al futuro de este vínculo? A continuación el análisis de Marca de Gol.

Review | Camiseta titular adidas River Plate 2020/21

A nivel estético, sí hay cambios con respecto a su predecesora, no es igual como se leyó bastante en redes sociales. El primero y más importante está en la banda, ahora lisa tras dos modelos con una trama interna y sin interrupciones, es decir, no se corta ni en el hombro, ni en la cintura. Ésto no pasaba desde la temporada 13/14 y es algo así como un símbolo de ‘pureza’ para los tradicionalistas. Retoman las tiras grises, vistas en la casaca 17/18, pero ahora en los hombros. La última modificación está en el cuello, que deja de ser redondo, para ser en terminación en ‘v’ y con un considerable alto. No es ni espectacular, ni la peor. Es una camiseta de River Plate hecha y derecha, sin nada que se salga mínimamente del molde.

Ahora, ¿tenemos que señalar únicamente a la marca por esto o hay algo de culpa del club y su dirigencia? Al final del día, quienes aprueban los diseños son ellos. Un resultado de este estilo, más bien básico, toma algo más de sentido cuando se tiene una alternativa arriesgada; hecho que no ocurre acá (mirá su reseña). El problema es que en el general de la gente hay un desgaste ya con esta relación de más de 30 años, similar a lo que le pasaba a Boca y Nike; nada viene bien nunca. ¿Cómo se soluciona esto? Con algo más de personalizacion y detalles. Por ejemplo, el eslogan de “El más grande” es igual que en sus dos antecesoras. Tal vez es decisión del club (en ese caso, es inentendible), pero algo tan básico como modificar eso ya denota algo más de trabajo.

A nuestro criterio la camiseta titular adidas River Plate 2020/21 es correcta, no tiene (casi) nada mal. Sí tenemos que criticarle el cuello, no sólo por su diseño que no es de nuestro agrado (eso es muy subjetivo igual), sino por su confección: tiene la misma tela que el resto del cuerpo. Por ejemplo, la tercera camiseta de Boca Juniors presentada recientemente (ver review), sí tiene un cuello de una prenda cuyo precio asciende hasta AR$6.799. La marca está en condiciones de remontar este presente, sin dudas; ¡es una gigante del fútbol! Una tricolor clásica, una negra con la banda roja, y tenés a la gente en el bolsillo nuevamente. Pareciera estar todo servido en bandeja, pero no conocemos todo el panorama…