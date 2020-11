Uno, dos, tres, cuatro (más una edición especial). Los hinchas del Leproso no pueden decir que no están recibiendo un trato cercano con la marca del doble diamante que, cuando todos pensábamos que ya había completado la línea para este año, salió nuevamente a la cancha. Ésta es la nueva cuarta camiseta Umbro Newell’s Old Boys 2020/21, que se presenta como una variante especial al modelo titular. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Cuarta camiseta Umbro Newell’s Old Boys 2020/21

Antes de comenzar con la descripción en sí, cabe aclarar algo. Es una casaca que no tiene ningún sentido funcional, tiene los mismos colores que la home (mirá su reseña acá); por lo que su propósito es meramente comercial. Y que no sea extraño ver más seguido clubes y marcas lanzando modelos de este estilo, u homenajes, sobre todo cuando se acerquen las fiestas. Podrá gustar o no a los más puristas que siguen negándose al concepto del fútbol como negocio, pero el mercado va rumbo a ofrecer cada vez más variedad y cantidad de productos.

Ahora sí, la camiseta en sí. Destaca por su fondo rojo con unas franjas en negro que se desvancen en degradé con unas líneas en diagonal que van disminuyendo su grosor. Similar (no igual) a lo que ya hizo la firma con Sport Recife en Brasil, también con un resultado positivo. Básicamente, es una reinvención del uniforme tradicional, una mirada algo rupturista. Cuello simple, en ‘v’, de color negro con una fina línea roja, recurso que se repite en los puños. La personalización, por su parte, es algo que no falta, repitiendo emblemas en nuca y cintura que ya vimos en las otras tres equipaciones de la colección. Que sea algo que nunca falte, por favor; aunque, eso sí, podrían diseñarse distintos logos para los distintos trabajos (o al menos uno distinto). Les daría más personalidad propia a cada uno.

A nivel confección, es todo lo que ya conocemos. Industria brasilera, con una tela convencional, liviana, sin cortes con respiración o similares. Mantiene el escudo estampado de goma que, para nosotros, es un salto en calidad con respecto al bordado; aunque el más tradicional lo siga prefiriendo. Con el debido cuidado, nunca debería romperse. La única crítica es el sponsor de la parte baja de la espalda, está demasiado abajo. Comprendiendo el hecho que es una cuarta camiseta, se logró un resultado más que bueno, con una vuelta de tuerca distinta y que cautivará a aquellos que quieran engrosar su colección de camisetas. ¿El próximo paso? Animarse con colores que vayan por fuera de lo clásico de la institución, ¡es el momento de jugar!