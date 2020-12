Nuevos materiales, formatos raros, sin cordones, colores radicales y mucho más pasó en este último tiempo; pero nada pudo borrarlos del mapa. Los botines ‘clásicos’ de cuero son inmortales, no sabemos si tanto a nivel de élite, pero sobre todo en lo que es el plano amateur. Existe una especie de cultura alrededor de ellos. Entrando en este categoría, pero con uno que otro aporte más tirando a lo moderno, se lanzaron estos botines Umbro Tocco Pro, que Marca de Gol probó en profundidad.

Los Tocco son básicamente lo que se espera de ellos. Transmiten la típica sensación de calzado -parcialmente- de cuero, que con el tiempo se irá amoldando. Considerando el tipo de modelo, son bastante ligeros (240g aprox.), y eso es gracias a que casi la mitad de la carcasa es de un material sintético bastante fino. Esto no le quita confort, debido al injerto de material mullido en el talón que ayuda a abrazar el pie; también de la mano de una talonera moldeada con calor. La falsa lengüeta que envuelve el empeine y el collarín textil que rodea el tobillo (aunque no siempre súper ajustado), terminan de conformar un combo realmente cómodo.

Dos puntos pilares definen el superior. El primero es un delicioso cuero de canguro italiano acanalado que se empieza a arrugar (para bien) apenas están en nuestros pies. Máximo nivel de confort y de rendimiento a la hora de golpear el balón, además que incluye la membrana IDRO que, según gacetilla, reduce en un 75% la absorsión de agua. Da gusto usarlos. El segundo, es el aplique del lado interno, denominado D3O; que ya se había usado en los UX Accuro. Derivado de la industria militar, tiene como propósito absorber impactos, teniendo así un mejor control del balón con esa parte del pie. Los resultados son buenos, se nota un extra de amortiguación; aunque tampoco nos convertirá en Xavi en sus mejores años.

La suela es el otro gran protagonista de este calzado. Posee todos su tacos cónicos, para mejores rotaciones y máximo agarre en cambios de dirección, a excepción de uno en el frente que busca conseguir tracción en arrancadas. A señalar el largo de los tacos, algo cortos en comparación a otros modelos. Esto baja el centro de gravedad, pero también puede ser que dificulte algo más conseguir tracción en terrenos con condiciones fuera de lo ideal. La suela posee una estructura (el trazo azul) que otorga mejor distribución de energía ante cada pisada y rigidez en zonas específicas; aunque, a nuestro criterio, la parte frontal es por demás dura. No se vuelve algo molesto al desplazarse, ni mucho menos, pero nos hubiera gustado algo más de flexibilidad.

¿Contra quién compiten estos Umbro Tocco Pro? Por precio, están apenas un escalón debajo de unos adidas Copa 20.1 o unos Nike Tiempo Legend Elite; es decir, gama alta. Todos poseen cuero de canguro y un estilo más bien tradicional (no tanto los Nike). Es un calzado con mucho trabajo, que tiene todo para pelear con los grandes, aunque peca de no tener la masiva presencia en los pies de figuras que sí tienen los otros dos. A veces es cuestión de salir de lo seguro y, por qué no, jugar la carta del ‘distinto’, usando un calzado no tan común.