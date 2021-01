El pasado 14 de enero tuvimos la posibilidad de participar en un evento donde solo estuvo presente un selecto grupo de medios de todo el mundo: el lanzamiento (anticipado y confidencial) de los adidas Predator Freak. En el marco del mismo, tuvimos la posibilidad de tener una charla mano a mano con Artur Markowski, gerente de producto de la marca alemana. Esto es lo que charlamos con él.

Una de las grandes características de los nuevos Predator Freak se encuentra en el rediseño del collarín y la parte alta del empeine. ¿Qué se trabajó sobre esta zona?

Así es. Partimos de la base de lo que que ya habíamos trabajado con los Predator Mutator 20, con una malla que se extiende bastante alto por encima del tobillo. Contra lo que parece visualmente, la del nuevo modelo es de exactametne la misma altura. El gran cambio está en la forma en la que es confeccionada; ahora tenemos dos partes, una de ellas envuelve de manera más anatómica al empeine y comienzo del tobillo. Con esto buscamos mayor confort y estabilidad ante cada pisada.

Desde que se presentó la tecnología con los ACE16+, adidas ha desarrollado mucho la confección de capelladas sin cordones. ¿Crees que éste seguirá siendo el camino?

Los cordones siempren han resultado una distorsión a la hora de patear el balón, por lo que siempre será bienvenida por el jugador una superficie ‘limpia’. Desde aquel modelo que mencionás, hemos avanzado mucho en materiales y en la propia forma del calzado, para hacer que nunca se pierda el ajuste que te dan los cordones. Aun así, creemos que es importante seguir ofreciendo las dos alternativas, para aquellos que se sientan más a gusto con el formato tradicional.

Los Predator Freak muestran también un avance en la tecnología DemonSkin. ¿Qué cambios se introdujeron y en qué se centraron para llegar a ellos?

Con esta nueva generación nos animamos a jugar más con el tamaño y la ubicación de los picos, que no son tan unifomes como en su antecesor. Son 225 los que están ubicados en toda la carcasa, buscando cubrir las principales zonas de contacto con el esférico. Fueron muchas horas de prueba y simulación con algortimos, para distribuir con la posición ideal cada uno de ellos. Es interesante que para este modelo decidimos agregar algunos picos en el empiene, mejorando el grip a la hora de controlar el balón y en fuertes disparos.

Dato curioso: el código para abrir el candado de la caja que le enviaron a los medios era 225. Detalles.

Justamente enfocándome sobre es proceso de pruebas y desarrollo, ¿cómo procesan las diferentes opiniones de los distintos jugadores? ¿Qué pasa si tienen dos opiniones totalmente opuestas?

No nos suele ocurrir que tengamos opiniones muy distintas de nuestros jugadores de élite. Tratamos de trabajar sobre una línea e introducir los cambios acorde a sus opiniones, tanto con los calzado prototipo, como los que ya están usando en los días de partido; pero con la mira siempre puesta en el objetivo. La única posibilidad en la que puede haber un cambio sustancial, es si alguna modificación o aplicación de una nueva tecnología puede llegar a lastimar a un jugador o derivar en lesiones. Ahí volveremos a la mesa de diseño y haremos las modificaciones correspondientes.

Más allá de los botines ‘convencionales’, siempre nos resultó muy interesante el modelo Glitch. ¿Seguirán trabajando sobre él? ¿Es posible que haya algún tipo de integración con los Predator?

Fui parte de todo el proceso de desarrollo de los Glitch, y debo admitir que fue uno de los más divertidos e interesantes para hacer. Es un paradigma nuevo, totalmente distinto y que permite innovar mucho. No te puedo comentar nada sobre proyectos a futuro (entre risas, por la pregunta sobre los Glitch x Predator), pero sin dudas es una idea que nos gusta y trataremos de llevar adelante en los años siguientes.

Más allá de cuestiones ambientales actuales, los botines de cuero parece que nunca desaparecerán; acá en Argentina siguen siendo muy demandados. ¿Crees que siempre estarán presentes en el mercado?

Existe una cuestión casi cultural con los botines de cuero, sobre todo en la gente no tan joven; incluso a mí lo primero que se me viene a la cabeza son los modelos de piel natural cuando me hablan de calzado de fútbol. Hoy en día con la línea COPA ofrecemos esa variante y estamos indagando mucho sobre ella -se viene un nuevo lanzamiento en breve-, pero desde un punto de vista algo más moderno y no tanto desde lo nostálgico. Creemos que se puede hacer una variante de cuero, pero que cumplan con todas las demandas de los atletas de primer nivel de la actualidad. Creo que les queda mucha vida aún.

Queremos agradecerle a Artur Markowski por su tiempo y amabilidad; así como a adidas por dejaron formar parte de este gran evento (también a la filial argentina por gestionarnos la entrevista).