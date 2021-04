Al principio pensábamos que era de esos modelos que amás u odiás; pero con el correr de las horas que la tuvimos en nuestras manos, la opinión cambió -o al menos un poco-. Con un año de retraso por la bendita pandemia, se presentó finalmente la nueva camiseta adidas de Argentina Copa América 2021, siendo un lanzamiento que dio mucho que hablar. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas de Argentina Copa América 2021

Hay mucho para decir de esta casaca y todo lo que la rodea; pero empecemos por la descripción. Posee un template bastante básico, de cuello redondo en blanco, al igual que las tres tiras limitadas a los hombros y puños simples. Toda la atención, toda su gracia, está puesta en los bastones. Añaden un diseño interno de formas que suponen representar las provincias. Más allá de gustos, no vemos la referencia realmente; parece más un camuflado convencional. El concepto no era malo, mostrar una Argentina unida y federal (algo así se supone que es el mensaje de la AFA), pero la ejecución falló. Tal vez con menos contraste hubiera quedado más agradable.

Si nos abstraemos de la supuesta inspiración, personalmente la primera vez que la vimos no nos gustaba nada. Pero, a medida que pasó el tiempo, la aceptamos y nos empezó a cerrar por algunos lugares. No nos maravilla, pero no es tan grave como las redes sociales lo hicieron ver. Punto clave que los bastones estén en mangas y espalda. No entendemos por qué el central es celeste en el frente y blanco atrás; estallan los TOCs. Mejor que la anterior es, sin dudas; pero tal vez, justamente después de un diseño arriesgado, era hora de patear el penal fuerte al medio con algo clásico, que le guste a todos. ¿Aburrido pensamiento? Puede ser; pero a veces hay que asegurar, más que nada en una relación que tiene ya algo de desgaste. El sol en la nuca, aunque sea muy 2010, es un lindo detalle (por suerte ya no hay más en gofrado).

A nivel confección, ésta es la versión AEROREADY, la de hincha, por lo que no es tan espectacular. Corte simple y recto; tela liviana, con algo de respiración; y el combo escudo y logo bordados. Está correcta, pero la HEAT.RDY te la levanta muchísimo más por donde se la mire. La conclusión es que nos quedamos con un gustito a que pudo haber sido más, a que la idea madre se podría haber desarrollado un poco mejor. No está tan mal como parece en la primera sensación, pero ya estamos ansiosos para ver la del Mundial (si clasificamos, ja), cuando tiren toda la carne al asador.