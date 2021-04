El retorno de un gran aliado. Literal un año después del lanzamiento de sus antecesoras, se presentaron los nuevos uniformes de la Academia para este año; por lo que la pandemia parece no haber alterado mucho el calendario en este caso. Con la vuelta del azul oscuro a la paleta de colores, se lanzó la nueva camiseta titular Kappa de Racing Club 2021. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta titular Kappa de Racing Club 2021

Comenzando directamente por la descripción de la casaca, lo primero que destaca desde el vamos son los bastones. Por tercer año consecutivo estos tienen una trama interna. Dejando los pequeños mosaicos de la temporada pasada, para esta ocasión añaden un gráfico interno que realmente no queda claro que es -entendemos que es genérico de la marca-. No es el marco ideal; aunque no implica que sea feo visualmente. Tal vez, tras dos años de intervenirlos, tocaba turno de dejarlos lisos y dejar el pattern para otra zona, como en cuellos y/o puños. Cerrando el tema de bastones, dicen presentes en la espalda, pero no así en las mangas, que son blancas lisas.

Como ya mencionamos, este nuevo modelo marca la reaparición del azul marino en la equipación home de la Academia. Éste se aplica en el cuello y en los gruesos puños; así como también en los logos del frente/espalda (los ominis de las mangas con celestes) y las costuras planas laterales. Complementan muy bien, incluso hasta mejor que el negro en nuestra opinión. Retomando sobre el cuello, éste es en forma de ‘v’. Correcto, pero no a la altura del usado en el modelo de Vélez. Como sello final, un nuevo emblema aparece en la cintura, con las siglas del club y una estrella que hace referencia a la Copa Intercontinental que levantaron en 1967.

A nivel confección está bien. En cuanto a telas, lo mejor está en la espalda, donde se cambia a una tela con mayor respiración. El escudo es otro punto clave, ahora realizado en TPU: una delicia visual y al tacto. Como asterisco, le falta algo de rigidez al cuello, sobre todo en la zona de la nuca, al estar realizado en tela. Más allá que el pattern no diga ‘Racing’ por ningún lugar, es una buena camiseta, que levanta mucho más cuando se la ve con el short azul. Mantener la vara alta en cuanto a diseño es el mayor desafío y Kappa lo sigue consiguiendo.