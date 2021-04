Cuando se innova, porque se hace algo distinto; cuando se juega la carta tradicional, porque los diseñadores son vagos. A veces el público es demasiado exigente, por no decir otra cosa, y realmente no valora lo que tiene frente a sus ojos. Algunos días atrás se presentó la nueva camiseta titular Kappa de Vélez Sarsfield 2021, un modelo que trae algunas vueltas de rosca interesantes y, por supuesto, la tuvimos que analizar detalle por detalle en Marca de Gol.

Review | Camiseta titular Kappa de Vélez Sarsfield 2021

¿Qué nos trae esta nueva casaca? En primer lugar, obviamente, nos encontramos con la ‘v’ en el pecho, en un tono más oscuro y opaco que su antecesora (mirá su reseña), trayendo desde el vamos un cambio cromático. No sabemos realmente cuál preferimos, pero es un lindo tono. Dice presente también en el cuello, que añade cierre con botón, siendo el mismo que se usa en algunos modelos europeos; así como también en una de las dos franjas de los gruesos puños. Aparece lo justo y necesario; aunque es una pena que los sponsors de la manga no lo hayan acompañado.

El punto crítico de esta equipación está en los pinstripes, sin dudas. Para nosotros es una incorporación bien lograda. Algo distinto y que no modifica la esencia del uniforme; cualquier comentario que no respeta la historia nos parece por demás exagerado. Sí no nos convence del todo que cambian de tono por encima de la ‘V’; nosotros los hubiéramos dejado siempre grises para que resalte aun más la ‘V’ azulada sobre el pecho. Como siempre, muy lindos los guiños italianos en el interno de la nuca y en las tiras laterales. El hecho que no tenga sponsor también aporta su granito de arena, ¿pero cuándo lo tenga no quedará muy abajo? Los efectos secundarios de aplicar la ‘V’ tan pronunciada.

Su confección es lo mejor que puede ofrecer la marca a nivel local. Tela con respiración en la espalda, cuello con botón, correctas costuras (algunas tal vez un poquito fruncidas) y como frutilla del postre un delicioso escudo en TPU, que se lleva todas las miradas. Aunque sea difícil hacer una camiseta de Vélez fea, la verdad es que es un camisetón y no entendemos algunas críticas desmedidas que vimos hacia ella. Como dijimos, el hincha velezano tiene que pensar y valorar lo que tiene en frente.