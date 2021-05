Era el momento de la renovación, de un lavado de cara. A más de un año del lanzamiento de sus antecesoras, por culpa de la bendita pandemia que parece no terminar más por estas latitudes, la firma de origen español sacó a la luz las nuevas equipaciones del Sabalero. Éstas son las nuevas camisetas Kelme de Colón de Santa Fe 2021, y así las analizamos, detalle por detalle, en Marca de Gol.

Review | Camisetas Kelme de Colón de Santa Fe 2021

Comenzando directamente con la descripción de la casaca titular, lo primero que la diferencia de su predecesora, es que posee una apariencia bastante más moderna y no tan conservadora. Así, si bien el frontal mantiene la clásica distribución a mitades, ahora incluye una trama que le da algo más de personalidad. Este pattern no tiene ninguna correlación, ni trasfondo vinculado al club, pero no deja de ser agradable a la vista. El otro gran cambio, es que ahora mangas y espalda son completamente lisas en negro. Lo de las mangas no lo vemos como un problema, pero sí hubiéramos preferido la espalda a mitades.

Pasando a detalles más finos, incluye un cuello en ‘v’ con terminación roja, mismo tono que le da vida a las franjas de las mangas y los puños, que son de una tela distinta. Ambos logos de la marca y todos los patrocinadores están aplicados en blanco. Entendemos la necesidad económica, pero una pena la inclusión del que está en los laterales. Totalmente antiestético. El blanco también tiñe la mayor innovación de esta nueva colección: los laser holes en los laterales y la nuca. Como detalle peculiar, no sabemos por qué, pero nuestra versión no tenía estampada la frase “La piel que elegimos” en la cintura. Una pena porque es un lindo detalle de personalización.

Para la alternativa se mantiene el blanco como principal protagonista, pero ya no con un diseño en las mangas. Ahora se añadió un sutil pattern de franjas horizontales en gris claro en el frente. Un recurso usado por casi todas las marcas hoy en día y que no falla; o al menos evita que sea lisa y aburrida. Interesante la decisión de dividir el aplique del cuello en rojo y negro, misma ecuación para las franjas de las mangas. Le da ese toque ‘Colón’. Culminan un buen diseño los logos, patrocinadores, hoyuelos láser y la mencionada frase en negro; el escudo está aplicado en su versión original.

Su confección, al menos en estas prendas con las que contamos nosotros, no tenía falla alguna, ni desalineación (como se vio en uno que otro modelo en redes sociales). La tela es convencional, suave al tacto; el bordado del escudo es correcto y las estampas están bien aplicadas. Sí hay ciertos frunces excesivos en algunas costuras, sobre todo en el cuello. A resaltar que son bastante entalladas. ¿Opinión final? Los diseños son interesantes y su confección, si bien puede tener uno que otro asterisco, es aceptable por el precio que tienen. Puliendo algunas cositas de terminación, al igual que mencionamos en la reseña de las de Platense, la valoración general subiría bastante.