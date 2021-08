Una fecha que no podía ser pasada por alto. Algunas semanas atrás se cumplió el 10° aniversario del gran ascenso del club cordobés a la Primera División del fútbol argentino, ganándole nada más, ni nada menos, que a River Plate. Celebrando dicha fecha, se lanzó la nueva tercera camiseta Givova de Belgrano 2021/22, con un protagonista algo distinto a lo habitual. Marca de Gol la analizó detalle por detalle, claro.

Review | Tercera camiseta Givova de Belgrano 2021/22

Acompañando a la celeste titular y la roja alternativa, esta nueva casaca tiene al negro como personaje principal de esta película. El negro no falla, o no en la gran mayoría de los casos, por lo que es una elección lógica para un modelo así, que tiene que gustar sí o sí. A nivel trazos, la verdad es que no hay mucho de qué hablar. Sí podemos mencionar el panel lateral, que se extiende hasta las axilas y mangas, con una tela con mayor respiración; o por qué no también los puños contrastando en celeste profundo. Después, todas las miradas irán hacia los detalles más particulares.

¿Qué tienen estos? Están realizados, casi todos, con glitter. No es nada sumamente innovador en la industria de la moda, ni mucho menos, pero no es para nada habitual en las camisetas de fútbol. Al principio fue algo extraño, tal vez no muy sobrio, pero al ser un tercer uniforme se puede dar ciertas libertades para ‘delirar’. Se hace presente en el escudo -en versión minimalista-; en una calavera en la nuca; en unas franjas en las mangas con la fecha y sede de ambos partidos de la promoción; así como también en los logos. Muy copado. Para cerrar, en el interno del cuello aparece un recordatorio de la “Pirateada del siglo”, misma frase que se aplica al jocktag de la cintura.

Sobre su confección, poco que acotar porque es ciertamente correcta. Llamativo fue, para bien, encontrar esa tela con respiración en los laterales. El cuello y los puños son de rib, con una buena presencia y firmeza. No podemos garantizar la durabilidad del glitter, porque no hacemos uso habitual de ella, pero da la impresión de estar bien adherido. Es la mejor de la línea 2021, sin dudas, y ya se empieza a notar cómo mejoran los resultados cuando hay algo más de tiempo para trabajarlos. Por nostalgia y buen look, una buena pieza para la colección de los hinchas Piratas.