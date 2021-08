Intentando mantener la vara alta. Una gran mayoría del mundo camisetero puede estar de acuerdo que el conjunto de Puerto Madryn es el club del ascenso que tiene unos de los más (sino los más) lindos uniformes. Con el objetivo de mantener esa reputación, se lanzaron las camisetas alternativas de Guillermo Brown 2021, nuevamente diseñadas por Franco Carabajal. Así las analizamos en Marca de Gol.

Review | Camisetas alternativas de Guillermo Brown 2021

Pasando directamente a la reseña, el primer modelo alternativo se tiñe de azul marino para su color de base. Su diseño está caracterizado por franjas horizontales, tanto en el frente como en la espalda, que terminan en punta. Están aplicadas en dos tonos: azul francia y un rosa fucsia. Este último, que también tiene protagonismo en la casaca titular, también le da vida al logo de la marca de Pergamino en el pecho, además de un ancla de trazos rectos en el interno de la nuca.

Yendo hacia detalles más finos, posee en cada manga un triángulo con los tonos secundarios (uno de cada color). Éstos podrían ser algo más grande y estar pegados al puño; en la ubicación donde están quedan algo fuera de contexto. Se aplica el escudo convencional, con una terminación -conocida- en relieve que le sienta muy bien. Una pequeña ancla en la nuca y el nombre del club en la parte baja de la espalda, acompañan en azul. Para culminar, correctamente empleado el blanco para los patrocinadores.

La tercera equipación es principalmente de color gris medio, tirando a oscuro. Decora una banda en negro, únicamente presente en el frente, dejando la espalda lisa. Este tono también se encuentra en unas gruesas franjas en las mangas; así como también como fondo del ancla. Esto último creemos que no queda muy bien. Queda extraña la forma directamente sublimada sobre la tela, y no siendo un escudo en sí. Para destacar que logos de la marca y patrocinadores están aplicados en un tono algo rosado, para no generar un contraste tan fuerte. Interesante esto, al igual que los triángulos en las mangas (misma crítica que no lleguen a los puños).

En cuanto a la confección, ambas poseen la conocida tela de la marca, bastante ajustada y suave. Sobre ella se subliman directamente todos los logos y patrocinadores. Muy buenos ambos escudos, con relieve, de buen tacto y agrado visual. Sí es una pena que la alternativa azul no tenga un cuello y puños de rib (material elastizado), como sí tiene la gris -aunque éste tampoco tiene tan buena presencia-. Otro gran trabajo, tal vez algo más conservador que anteriores entregas, pero manteniendo un muy buen gusto.