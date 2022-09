Habiendo jugado ya la carta conservadora con el modelo titular, el escenario estaba ideal para un golpe de mesa; y vaya que fue uno fuerte. Con el color violeta como protagonista, se lanzó la nueva camiseta alternativa adidas de Argentina Copa del Mundo 2022, que dio bastante de qué hablar ya desde sus primeras filtraciones. Así la analizamos en Marca de Gol.

Review | Camiseta alternativa adidas de Argentina Copa del Mundo 2022

Es realmente mucho lo que ofrece para hablar esta nueva casaca de la Selección, pero comencemos por el color. Deja de lado el azul, para vestirse por primera vez de violeta; tono que fue elegido para simbolizar la lucha creciente en este país por la igualdad de género. Disputas ideológicas de lado que no corresponden a este caso, para nosotros fue una gran elección. No es tan ‘uva’ como se vio en las fotos de jugadores, sino que tiene un perfil que se inclina bastante hacia los azules. Es distinto, es revolucionario y le da una pisca de frescor a una equipación que no suele salirse del molde. Y no, no representa la identidad nacional, pero el azul tampoco (no está ni en la bandera, ni en el escudo nacional).

Su gráfico frontal es un representación abstracta de los rayos del Sol de Mayo. Le da un look moderno, y bastante mejor que el pattern de su antecesora. Sí puede ser que parezcan flamas, pero su forma redonda en el pecho le da más sentido. Un tono lila será el encargado de darle vida a los detalles. Una línea recta que atraviesa la terminación del cuello en ‘v’; las tres tiras; vivos en puños; y la franja lateral que da toda la vuelta por la cintura y desemboca en zonas con otra tela en las axilas. Está aplicado en la cantidad justa, dándole el espacio al plateado -argentum- para resaltar aun más en los emblemas: escudo monocromático, el nuevo logo de la firma y la ‘moneda’ con el sol en la nuca, misma que se usa en el home kit.

Párrafo aparte para el nuevo template. Es una locura, con una estética mucho más premium, tal como nos comentó Andrew Dolan, Senior Product Manager en adidas, en esta entrevista. La renovada tela HEAT.RDY que es un goce al tacto y a la vista; los numerosos recortes; los emblemas de TPU en relieve; la cinta que recorre gran parte del perímetro de la camiseta; el cuello notoriamente mejor que lo usado hace cuatro años; e incluso las tres tiras con el tono plateado en sus laterales. Todo está bien pensado, con un propósito. Es cara, sí, pero tiene una diferencia realmente justificable (para quien aprecia todos estas características, claro).

Todo cambio radical tendrá sus retractores; así como sus defensores. Ninguno es mejor que otro, pero nosotros estamos en el segundo grupo. Luego de un modelo flojísimo como era el anterior (por varios motivos), por diseño, por atrevimiento y confección, nos parece realmente un camisetón. Igual, al final del día, como todo uniforme deportivo, su real éxito estará basado en sus resultados deportivos. La anterior titular es el gran ejemplo de esto, a pesar que nosotros salimos a bancarla -levemente- desde su nacimiento. Ojalá a fin de año esta gran casaca pueda ser recordada por lo que todos los argentinos queremos.