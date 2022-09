Era tan extraña que tenía potencial de convertirse en un modelo de culto, pero los resultados deportivos no acompañaron. Un año más tarde, el Rojo de Avellaneda vuelve a las bases, al look tradicional. Hace unos días se presentó la nueva camiseta titular PUMA de Independiente 2022/23, con la particularidad de estar acompañada de un kit todo rojo. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta titular PUMA de Independiente 2022/23

Tras tener una casaca con las mangas blancas (mirá su reseña), era lógico esperarse que su sucesora sea algo más conservadora; y claro que lo es. Desde el vamos ya presenta una base que elimina el pattern de fondo para pasar a ser completamente lisa -salvo por el tramado de la propia tela-. Es por eso que las miradas se centran en el cuello redondo, en particular en su perímetro frontal, y en los puños. Ambos se aplican en blanco con un fino vivo rojo, logrando un buen contraste. Hubiéramos preferido que el cuello siga la línea de lo visto en el Manchester City, llegando más hacia la nuca. Aun así, es correcto, sin nada que reprochar.

El escudo también fue un punto de cambio, volviendo a la identidad convencional con las iniciales de la institución en negro. Esta variante no se veía desde el 2018. Para darle el broche final al diseño, se añade un emblema en la nuca referente al 50° aniversario de la obtención de la Copa Libertadores 1972, la primera de cuatro ediciones consecutivas en las que se consagraron campeones. También, siguendo la línea del resto de lanzamientos de la marca del felino, presenta el nuevo jocktag de autenticidad, con letras en dorado.

Una única versión está disponible (o sea, no hay versión jugador/hincha). Presenta una tela calada de muy buena calidad, tal vez no tan espectacular como la de su predecesora, pero en lo más alto del mercado nacional. El material del escudo, a pesar de no ser TPU, es de muy buen nivel. La única crítica, es que el material de ribb usado en cuello y puños tal vez no tiene toda la rigidez que debería tener, quedando algo flácido. Acertada por donde se la mire, con el bonus del uniforme #TodoRojo que luce muy bien en juego. Apuesta segura, pero eficaz.