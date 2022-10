La tierra del buen vino y una de las cordilleras más, sino la más, lindas del mundo. Sin lugar a dudas, éstas son dos características que identifican y diferencian a la provincia de Mendoza; y que sirvieron como punto de inspiración para el más reciente lanzamiento del Tomba. Ésta es la nueva tercera camiseta Fiume Sport de Godoy Cruz 2022/23, y así la analizamos, detalle por detalle, en Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta Fiume Sport de Godoy Cruz 2022/23

Nos encontramos con una casaca que tiene al tono vino tinto como protagonista; color que no es la primera vez que se hace presente en la historia de la club, ya pudiéndolo incluso añadir a lo que es la paleta institucional. El distintivo de esta edición está en el gráfico que se añade de fondo, en un tono más oscuro, que representa la hermosa Cordillera de Los Andes. Como referencia, es cierto que no es por demás rebuscada, sino más bien lo contrario; pero no por eso deja de tener un buen resultado visual. El diseño se extiende hacia mangas y espalda, no dejando ninguna superficie lisa para los dorsales.

Propio del template en sí, en los laterales posee unos paneles blancos con una pequeña línea divisora en azul. Esta misma combinación también dice presente en el cuello redondo y los puños. De esta forma, se logra mantener intacta la identidad del club mendocino, y tal vez no asemejarse a lo que podría ser -cromáticamente- un uniforme del Club Lanús, por ejemplo. Como detalles finales, los logos de la firma están aplicados en blanco (no incluye patrocinadores), mismo tono que se usa para el nombre del club en la nuca. El escudo usado es el convencional, con todos sus colores.

El nivel de confección no difiere mucho de lo que son sus compañeras de gama, pero sí hay diferencias. Desde el vamos, la tela es distinta, usando una sin tanto calado (seguramente por temas de sublimación); pero con agradable tacto y peso. El escudo también es diferente, no siendo totalmente de goma, ahora con un fondo textil. Todo es de correcta calidad, con buenas costuras (salvo alguna donde se fruce la tela) y estampados. Un gran resultado para cerrar una colección 2022 más que aprobada para una marca que sigue sentando sus bases en el fútbol argentino, con aspiraciones a seguir creciendo.