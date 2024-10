Cada vez más ULTRA. La firma del felino tiene muy en claro cuáles son sus intenciones con su modelo de velocidad; y cada vez profundiza más en ellas. Hace pocos días se presentaron en el país los nuevos botines PUMA ULTRA 5 Ultimate, que Marca de Gol llevó al campo de juego para probarlos en detalle.

Review | PUMA ULTRA 5 Ultimate

Estamos en presencia de un modelo que no pesa nada. No es el más liviano de la historia, pero no se sienten en los pies. Destacan por un material ultraligero para toda la capellada y su construcción libre de lengüeta, estando el pie envuelto por un textil elástico, que logra el ajuste más preciso en el empeine. El talón tiene insertos mullidos estratégicamente ubicados para n aumentar el peso. El revestimiento trasero con tecnología OrthoLite y la plantilla con NanoGrip, denotan que la comodidad no se dejó de lado. Son algo largos, por lo que tal vez sea necesario pedir medio talle menos; el ancho es amigable, a menos que se tenga el pie muy ancho.

El superior tiene un diseño muy llamativo, más aún en este colourway violeta con la franja fucsia. Transmite el famoso velocidad y dinamismo. El sintético del upper agrega la tecnología GripControl Pro, un acabado en relieve que ayuda a mejorar el toque con el balón. La superficie tiene una textura cual malla metálica, que garantiza que sea súper rugosa, incluso más que su competencia. Es flexible al tacto y de fácil amolde al pie. Para resaltar la presencia de la estructura interna PWRTAPE SQD, que le da firmeza al calzado, fundamental al ser tan ligero. Sin complejizar por demás se logra un excelente resultado en cada situación a la que los expusimos.

La suela SPEEDSYSTEM es culpable de llevarse todas las miradas. Retoma un viejo concepto de PUMA de añadir únicamente tres tapones en la parte trasera de la placa, estando uno de ellos muy por detrás. Éste cobra real importancia sobre todo en frenadas y cambios de dirección. Es raro, y lleva tiempo acostumbrase. Según la marca, junto al diseño FastTrax de los tacos, se obtiene mejor rendimiento y máximo retorno de energía. No vamos a contradecir los estudios, pero creemos que quedará más en la pisada de cada jugador y cuánto le agrada. Celebramos sí el retorno de la talonera externa, que aporta esa cuota extra de estabilidad.

Los PUMA ULTRA 5 Ultimate no tienen absolutamente nada que envidiarle a los adidas F50 o los Nike Mercurial. Ni a nivel tecnologíco, ni en calidad de materiales. Tampoco el precio, que es considerablemente más económico. Para quien esté buscando un botín de velocidad con todos sus pros (y contras), éste es una solución perfecta.