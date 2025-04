No es otra casaca más negra y dorada; o sí, pero más especial. En un par de meses comenzará una nueva edición de la Copa de Oro de la Concacaf, y una de las candidatas tendrá un uniforme de lujo para la ocasión con la nueva camiseta adidas México de Oro 2025. Éste es el análisis que le hizo Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas México de Oro 2025

No caben dudas que México, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, está recibiendo un trato especial por parte de la marca de las tres tiras. Esta nueva equipación no es parte de ningún aniversario, como sí ocurrió con Argentina o Alemania, sino que simplemente se viste de gala para celebrar la época dorada del cine y la música nacional, pilares de la cultura del país centroamericano. Así, la tela del cuerpo destacará por tener una textura que remite a los trajes de los mariachis; empleando un diseño similar para los puños. Son agradables a la vista y su contexto aporta un granito más al puntaje general.

Yendo hacia detalles más particulares, el cuello es redondo; incluyendo en su interior la frase “México de Oro”, en referencia a la época mencionada. El punto más cuestionable es la decisión de centrar el escudo de la federación y el logo trefoil de adidas. No sentimos que aporte mucho, pudiendo haber quedado mejor en sus lugares habituales; sobre todo porque no destaca tanto el de la marca. En la cintura posee el sello de autenticidad y el nombre de la tecnología de la tela, HEAT.RDY, que no se vio en los modelos retros de Alemania y Argentina.

Su confección es de primera calidad, sobre todo por su tela con relieve. Es realmente un diferencial que le aporta mucho desde lo visual y el tacto. Tiene aún las tres tiras que vimos en la colección de la Copa del Mundo 2022, que tanto nos gustaron. Los logos están aplicados en TPU. Sí, llega un poco tarde a la fiesta de los jerseys en negro y dorado, pero no por eso deja de ser una linda camiseta. Una pieza para tener.