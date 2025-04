Review | Camisetas Le Coq Sportif de Talleres 2025

Pasada la primera temporada, que fue mejorando conforme los nuevos lanzamientos, llegó el turno de renovarse para la segunda. Con una propuesta algo más arriesgada que sus antecesoras, se develaron las camisetas Le Coq Sportif de Talleres 2025; que Marca de Gol puso bajo su lupa para analizar.

Empezando por el modelo titular, son unos cuantos los puntos a destacar. El primero está en lo cromático, teniendo ahora más presencia el azul que el blanco; plasmado esto por la inclusión de los bastones en las mangas y la espalda totalmente lisa (hubiéramos preferido que replique los bastones del frente). Justamente estos últimos son el segundo ítem a señalar, añadiendo una forma irregular en el pecho y una trama geométrica en degradé que les da mucho más vida. Desde este punto de vista, nos parece más agradable que el modelo del 2024.

La tela en sí también merece su mención, añadiendo una textura en jacquard que incluye las iniciales de la institución y el icónico gallito del sponsor técnico. Detalles que aportan mucho a la calidad percibida. El último pilar es su propio template. Tanto el cuello en ‘v’, como los puños, son asimétricos cromáticamente, espejando los colores del club. En el frente tenemos un nuevo main sponsor que, si bien no desentona para mal, añade un tono verde que no tiene que ver con el conjunto (¡podría ser #friendlysponsor!). Como sello final, estampa el nombre de la marca en la nuca; sin tener ningún sign-off, ni isologotipo, referente al club.

La equipación de visita tiene al blanco como tonalidad principal, añadiendo un pattern geométrico en tres tonos de azul, que hace juego con lo visto en el home kit. Al no ser la versión Pro (con la que contamos nosotros), no emplea la misma tela base que tiene el modelo titular, por lo que ésta es lisa, sin tanta gracia. Replica el template, con el cuello y los puños asimétricos. A diferencia de lo que nos ocurre con el modelo principal, no nos terminamos de amigar del todo con este diseño, prefiriendo el estilo elegante de su antecesora. No implica que no nos guste, pero la sobresaturación de tramas hace que, en este preciso instante, el gusto general torne hacia lo más ‘simple’.

A nivel calidad, tener ambas versiones nos sirve para compararlas. Ciertamente la versión Pro es mejor, ofreciendo una tela con textura y emblemas en TPU. ¿Es suficiente para el salto de precio? Eso dependerá de la billetera de cada uno. Sí nos hubiera gustado que la camiseta fan tenga un escudo bordado, haciéndola más apta para el uso ‘salvaje’. Es un trabajo correcto, con un modelo (el titular) que consideramos bastante más logrado. El tercer modelo con verde es el complemento realmente disruptivo que necesitaba esta colección para dar el salto.