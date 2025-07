Temporada de experimentos: reloaded. Quinta temporada consecutiva que los diseñadores de la marca de las tres tiras, con el visto bueno del club, han decidido empujar hasta el límite el look de la casaca más popular de Alemania. Ésta es la nueva camiseta adidas del Bayern Munich 2025/26, que Marca de Gol analizó detalle por detalle.

Review | Camiseta adidas del Bayern Munich 2025/26

Cuando todo indicaba que volverían a las bases, a una equipación roja lisa; redoblaron la apuesta y fueron por más. Le dijeron adiós al fallido experimento de usar negro, y pintar de blanco -con un acabado difuminado- una gran ‘M’ de Múnich en el frente. Como concepto, es del estilo de lo que hizo el AC Milan en su jersey titular de la temporada 23/24 (ver más). Es cuanto menos polémico. Por un lado, celebramos que se animen a hacer cosas nuevas; por el otro lado entendemos que el uniforme local es bastante sagrado y no es la mejor idea ‘jugar’ con él por cinco temporadas seguidas. El simpatizante conservador también merece ser cuidado.

La pintura blanca se extiende también al cuello redondo, las tres tiras, los puños y los logos de patrocinadores. En la nuca, se suma el lema del club: Mia San Mia. No somos muy partidarios de esos recursos virales como “Arreglando la camiseta…”, pero acá nos vemos obligados a pensar que si la M estuviera en un sobre tono, no sería tan grave. Mismo no entendemos la ridícula imposición de querer eliminar a toda costa el azul de los home kit del Bayern. Primero, porque el propio escudo tiene ese color; y segundo, que varios de los mejores modelos que supieron lucir en su historia lo incluían.

En lo que respecta a su calidad, es una tradicional modelo versión hincha, con tecnología Aeroready. Una tela tradicional, suave; que es sustituida por una con más respirabilidad en las axilas y el interno de la manga. Logos bordados y estampas de buena calidad. Más allá de gustos, que son muy personales, sentimos algo forzada ya esta idea que la camiseta del Bayern Munich tiene que ser distinta. Si bien a lo largo de su vida ha sabido tener distintas variantes, no creemos que sea necesario hacer siempre algo border. El penal fuerte al medio también vale un gol.