La eterna dicotomía entre contentar las tradiciones o buscar nuevos horizontes. Desde que realizó su rebranding hace unos años, la Juve ha explorado muchos caminos en lo que respecta al diseño. Las nuevas camisetas adidas de la Juventus 2025/26 son un fiel exponente de eso, buscando empujar los límites del diseño. A continuación, el análisis de Marca de Gol sobre ellas.

Review | Camisetas adidas de la Juventus 2025/26

¿Y si el nuevo estadarte es hacer cosas arriesgadas? Algo así es el pensamiento de los creativos de la Vecchia Signora, a los que les gusta salirse del molde. En los últimos años vimos texturas lunares, incluso bastones formados por triángulos o emulando la piel de la cebra (mirá el repaso). Obviamente fueron controversiales, así como lo es este nuevo modelo con sus bastones irregulares que, además, suman una trama en degradé que le brinda movimiento. Es una declaración que va más allá de gustos. El objetivo es uno sólo: hacer algo distinto, que dejará un legado imborrable si es acompañado por resultados deportivos (ej. la casaca de Argentina de la Copa América 2021).

Como si no fuera ya suficiente el trabajo con las franjas, añaden una tonalidad secundaria aún más llamativa: la rosa. No es ajena a la historia de la institución, pero es otro golpe en la moral de los más tradicionalistas, que aún extrañan la antigua identidad. El color rosado aparece en los logos, las tres tiras y el vivo -también negro en la versión jugador- que recorre desde el cuello todo el lateral, hasta la cintura. Carece de frases o isologotipos en la nuca, como tienen otros jerseys de la marca. Si la comparamos con la del Newcastle, parece quedar claro que es adidas quien acompaña estas ideas, y no quien las impulsa.

La equipación de visita lleva el concepto osado a un exponente mayor aún, probablemente porque la tercera camiseta será más clásica (básicamente invierten roles). Está inspirada en el verano italiano y en las costas del país, plasmándose esto en su pattern ondeante y acuático. La paleta de colores encuentra su justificación en la bandera de Turín, de donde es el club. Nuevamente su agrado es sumamente subjetivo, entiendiendo que está buscando captar un nuevo público, incluso el que ven estas prendas como items de moda, y no pasionales. A nosotros nos gusta un poquito más cada vez que la vemos. Será cuestión de animarse a usarla -en verano-.

Al tener ambas versiones (Authentic vs Aeroready), podemos notar lo considerablemente superior que es la versión jugador -para uso profesional-. Tela calada con microperforaciones circulares; logos de TPU con relieve; recortes con más respirabilidad. En fin, tendremos que entender que éste es el nuevo paradigma (nos agrade o no). Podrán salir modelos menos arriesgados a cada tanto, pero es hora que se creen nuevas historias, nuevos estilos, para dejar de vivir del pasado; y la Juventus está un paso adelante en esta materia.