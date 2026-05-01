FC Barcelona x Olivia Rodrigo: lista la camiseta para El Clásico

Llegó el octavo elegido. Hace cuatro temporadas comenzó una nueva tradición en el club Blaugrana y una nueva forma de patrocinio en el mundo del fútbol. De la mano de su patrocinio con Spotify, se destaca a un artista diferente por cada El Clásico. Hoy se develó la más reciente colaboración: FC Barcelona x Olivia Rodrigo.

La cantante estadounidense lucirá en la camiseta del Barça el próximo 10 de mayo cuando enfrenten al Real Madrid, cuya presencia de su marca se extenderá también a cartelería y diferentes acciones en redes sociales. Como es habitual para este tipo de activaciones, también se lanzó una colección de indumentaria y accesorios, explotando la asociación.