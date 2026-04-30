Con la intención de seguir empujando los límites. Se viene la Copa del Mundo 2026 y las firmas se ‘desesperan’ por mostrar su máximo potencial para lucirse ante los ojos de todo el planeta. Ahora llegó el turno de la marca de las tres tiras con sus nuevos botines adidas F50 Hyperfast EVO, una radical propuesta.

adidas F50 Hyperfast EVO

Esta nueva versión del calzado de velocidad pesa tan solo 130 gramos, siendo el modelo más ligero jamás presentado por adidas para un Mundial. Destacará por su upper Shell EVO con tecnología CAGE+, que promete mantener la estructura, problema que suele verse con los botines de este estilo (que por eso nunca terminaron de triunfar).

La suela, por su parte, también fue completamente rediseñada. Tiene como característica principal una placa interna muy rígida que ayuda a mantener al pie estable en todo momento, más allá de su considerable ligereza. Para jugadores algo más conservadores, también se encuentran disponibles en versión ‘común’ (179g) y sin cordones (170g).