Momento de celebrar la rica historia del club. Tras lo que fue el homenaje a la icónica casaca 97/98 y sus diablitos, la firma del felino presenta la nueva camiseta PUMA de Independiente 2025/26, en el marco del 120° aniversario de la institución. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta PUMA de Independiente 2025/26

El concepto madre de este modelo es el Club Atlético Independiente, representado a través de sus escudos que usaron estas iniciales. Por eso, se usa una versión del logo IFC con las letras CAI (usada en el pasado), y no se incluye el primer sello – que tampoco llevaba el nombre actual-. Los que sí aparecen, están grabados en gofrado directamente sobre la tela, limitando su aparición al frente. Es un lindo recurso, con mucho sentido de pertenencia; aunque sentimos que puede faltar algún trazo que los conecte a todos, para evitar que queden tan espaciados.

El nuevo template es muy de nuestro agrado, con un vivo en blanco que recorre todo el lateral hasta llegar al cuello, a la altura del hombro. El mismo es redondo y bastante amplio, tal como vimos en los principales modelos de la marca. El blanco también se aplica a los puños, manteniéndose este rasgo inalterado con respecto a su predecesora. En la nuca se estampa un isologotipo referente al 120° aniversario del club. Muy bonito. Punto final para el sponsor de las clavículas, que no es del todo armonioso por los propios trazos de la moldería, quedando ‘flotando’. Ojalá hubiera una versión sin ellos.

Al no existir versión jugador/hincha, la prenda es una mezcla de ambas. Emplea tela DryCell (no Ultraweave), calada y de correcta respirabilidad. Los logos son de TPU con relieve, como ya usaron las últimas equipaciones, son siempre un deleite. Una camiseta con un buen concepto y una estética general más que lograda. Dentro de las posibilidades del mercado, nadie le hace mejor a Independiente que PUMA.