A veces puede llegar a ser cuestionable por lo excéntrica, pero cuando se la combina con un estilo clásico, no hay nada que supere a la estética italiana. Uniéndose a la colección de los clubes Elite de la firma alemana, se develó la tercera camiseta adidas de la AS Roma 2025/26. Éste es el análisis de Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta adidas de la AS Roma 2025/26

La nueva casaca introduce una base blanca, antes reservada para la equipación de visita (esta temporada será naranja). La misma añade una sutil trama en gofrado -relieve negativo- inspirada en los clásicos jardines de la capital italiana. No es nada del otro mundo en términos de diseño, pero desde el vamos elimina la descripción de ser una simple chomba blanca. El tono secundario verde no sólo hace referencia a los mencionados jardines, sino que también recuerda a la Società Sportiva Alba, uno de los clubes que fueron fusionados en 1927 para formar la AS Roma.

Es una excusa válida para traer un tono que no es tan habitual en el club; aunque también encontramos lógica su aplicación para que no sea tan similar al tercer uniforme del Arsenal. La fórmula del cuello tipo polo, con dos vivos blancos y uno amarillo más grueso. Está muy bien balanceada. Realmente es un jersey que se puede usar todos los días y no pasa siquiera como prenda deportiva. El broche final se lo dan la implementación del logo Trefoil y un monograma con las iniciales ASR, en lugar del tradicional escudo. Lamentablmente, esta versión aficionado no cuenta con la etiqueta en la cintura que ilustra la razón del diseño.

La confección de esta versión Aeroready es perfecta para su uso urbano, justamente porque la versión de juego con tela microperforada le da un aspecto muy atlético. El material elástico de cuello y puños es de primerísima calidad. Los logos, como es habitual, están bordados. No hay dudas que adidas sabe lo que hace. En un momento de saturación de prendas extravagantes, volver a las bases con lo simple y clásico es el camino del éxito.