No necesariamente un regreso esperado, pero sí muy bien recibido. Tras pasar a estar vestido por Warrior, New Balance y -en última instancia- Nike, los Reds vuelven a vincularse con la marca de las tres tiras menos de dos décadas después de separarse. El retorno lo marcan estas nuevas camisetas adidas del Liverpool 2025/26, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camisetas adidas del Liverpool 2025/26

Como era de esperarse, el home kit presenta un estilo clásico, sin salirse del molde. Adopta el más reciente template de la firma, que resaltará por el vivo (en este caso blanco) que recorre los laterales en un trazo curvo hasta llegar al cuello. Ciertamente nos lleva a la camiseta local 2006/07, que quedó en nuestras mentes asociada a los goles de Fernando ‘El Niño’ Torres. La base está pintada en un tradicional rojo sangre, sin trama alguna; más allá de la que sí presenta la versión jugador, propia de la tela. Evidentemente no iba a ser arriesgado, buscando causar una aceptable reacción en los hinchas.

El tono blanco secundario tiene bastante protagonismo. Decora una gran porción del perímetro del cuello y de los puños; así como las tres tiras y los logos. Elimina el amarillo que sí predominaba bastante en su antecesora. Como sello final, en la nuca posee el emblema recortando las 97 víctimas de la Tragedia de Hillsborough. La única crítica, por así decirle, es que nos hubiera gustado que use el escudo completo, y no limitarlo al Liverbird, así tenía más parecido con la mencionada casaca 06/07 (y porque es un logo bellísimo). Nada destaca, pero todo es correcto.

La equipación de visita sí es algo más interesante, empezando por su tono crema de base, que le sienta muy bien al complementarse con el rojo y el negro. Tampoco posee pattern alguno su diseño. El cuello en ‘v’ y los puños son en dos tonos; destacando el rojo en las tres tiras, el panel de las axilas y los logos. El escudo añade un contenedor, una tendencia muy noventosa, que este año adidas resucitó en mucho de sus modelos para equipos ingleses. El kit completo diríamos que es el punto más alto. Al combinarse con short oscuro, hace que el jersey resalte mucho más.

Su confección en la versión Aeroready (la de estos modelos) es convencional. Tela calada para el cuerpo, incluyendo una con más respirabilidad en las axilas; buen material elástico en cuellos; y bordados de buena calidad, asegurando su durabilidad. Al ser las camisetas de la vuelta, era esperable resultados conservadores. Pero no por eso dejan de ser bellos, sobre todo la alternativa -y más con la 10 de Mac Allister-.