Iberia renueva como sponsor de LaLiga en América Latina

Compromiso asumido y renovado. La Aerolínea Iberia mantiene firme su postura de llevar la cultura futbolera española al continente americano, renovando su acuerdo con LaLiga para esta temporada 2025/2026 que acaba de comenzar.

Para este tercer año de asociación, la firma española volverá a realizar activaciones, eventos y contenidos exclusivos cubriendo todo sobre una nueva edición de la primera división del fútbol español.

Iberia sigue creciendo en la región, con más de 5,5 millones de asientos en este puente aéreo a ambos lados del Atlántico (un 5% más que el año pasado), superando los 350 vuelos semanales entre España y dieciséis países latinoamericanos.