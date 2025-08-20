No siempre todo tiene que ser algo tan elaborado. Tras lo que fue un modelo algo atípico para la temporada anterior, con detalles en dorado, la Loba se renueva con la camiseta adidas de la AS Roma 2025/26, que vuelve a paradigmas más tradicionales. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas de la AS Roma 2025/26

La mayor novedad para esta edición vendrá de la mano del renovado template de la firma alemana, una evolución de lo que vimos el año pasado. Mantiene trazos curvos, con una fina línea que recorre todo el lateral, hasta llegar a la parte trasera del cuello. Es atractivo, fluyendo muy bien. Más allá de eso, no hay tal diseño, más allá de la aplicación cromática de los distintos sectores. El color es el tradicional granate, que dependiendo de la luz, vira hacia lo morado o al rojizo. Hay mucha presencia del naranja, contrastando en los laterales, el mencionado vivo (también decorando los puños) y las tres tiras sobre las mangas.

A diferencia de otros modelos de la marca -para su versión hincha-, la tela posee una textura acanalada que le aporta algo de gracia. El escudo es el tradicional, a la espera que el año que viene cambie de forma permanente hacia una versión más retro (ver acá). Como sello final, en la nuca, aparece el nombre del club. No hay nada más para acotar sobre un trabajo que es bastante simple, pero a su vez no deja de ser agradable. Sentimos que esta vez es ‘perdonable’ por el simple hecho que los trazos de la moldería son lindos, para nada aburridos. Sí nos hubiera encantado verlo combinado con shorts blancos y medias negras.

La calidad es correctísima para ser la versión Aeroready; incluyendo este año por primera vez una versión Authentic al ser ahora un equipo Elite de adidas (upgrade que también tuvieron Celtic y Newcastle). La tela tramada sin dudas será lo más destacado en este apartado. Un resultado comparable con un penal fuerte al medio, con vibras de mediados de la década de los 2000. Aprobada.