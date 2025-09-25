Identidad renovada: nuevo escudo de Estudiantes de La Plata

Una sorpresa para todos, incluso para hinchas y socios. En el marco del 120° aniversario de la institución, se presentó el nuevo escudo de Estudiantes de La Plata, que incluye también la renovación de varios elementos de su identidad.

Nuevo escudo de Estudiantes de La Plata

La intención de este rebranding es modernizar la imagen del Pincha. El escudo tiene mayor presencia, achichando la estrella, y aumentando el tamaño de las iniciales y los bastones. Ninguno de estos dos últimos son técnicamente blancos (#ffffff), sino que tienen un mínimo tinte beige/arena. Junto al escudo, también mostraron una nueva tipografía, que se emplea en su imagen institucional; además de un actualizado banderín y una silueta vectorizada de un león (ver más).

Por supuesto, el diseño gráfico de sus redes sociales también fue actualizado, usando la nueva font y varios de los recursos que vimos en la presentación de la nueva imagen.