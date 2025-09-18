La intención de brindar algo nuevo. En los últimos años, la firma alemana ha intentado expandir las fronteras del diseño para el uniforme de los Diablos de Avellaneda. Reafirmando esa postura, se presentó la nueva camiseta alternativa PUMA de Independiente 2025/26. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta alternativa PUMA de Independiente 2025/26

Empezando por su descripción, replica el concepto básico de la casaca titular, celebrando el nombre Club Atlético Independiente en el marco de su 120° aniversario. Así es que repite la trama ya vista, destacando en ella los escudos con iniciales CAI; aunque en ésta algo más imperceptibles por su base blanca. Tiene lógica su uso, esperando -por qué no- una tercera equipación azul que emplee el escudo IFC en el pattern. A nivel cromático llama la atención la presencia del rojo, que no lo hacía desde la temporada 2019/20. La combinación no es necesariamente mejor, ni peor; simplemente está bueno que tenga la posibilidad de alternar el color secundario.

La novedad en los trazos vendrá del rojo en los laterales, hombros y mangas; formato que no tiene precedentes en la historia del club. Su resultado positivo viene respaldado por el template, cuyas líneas curvas hacen que fluya todo muy bien. Más allá del mal timing que justo Huracán tiene un modelo similar y los lógicos comentarios que eso conlleva, nos parece agradable y muy positivo que se prueben cosas nuevas (y sin caer en el ridículo). Como características finales, encontramos el tradicional emblema en el pecho y una ilustración en la nuca, con un lema histórico de la institución.

La calidad es correcta por donde se la mire, usando una tela calada con buena respirabilidad. Todas sus costuras y estampados son precisos, destacando los logos de TPU con relieve que, si bien requieren más cuidado, elevan mucho la vara de la prenda. La conclusión definitiva que tenemos de esta camiseta, es que la gente -a veces- protesta por demás. Les brindan un modelo personalizado, de linda apariencia y con estrechos vínculos a su historia, y aún así se quejan. Mejor que valoren lo bueno que tienen… mientras lo tienen.