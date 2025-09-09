Powerade renueva su patrocinio con la Selección Argentina

“Sean eternas las estrellas que supimos conseguir”. Nadie se dio cuenta, pero falta menos de un año para el comienzo de una nueva edición de la Copa del Mundo y, como es de esperarse, empezó la verdadera danza de patrocinios. En estas horas fue el turno de Powerade, que extendió su vínculo con la Selección Argentina.

La bebida isotónica, marca registrada de Coca-Cola Company, acompañará nuevamente a la celeste y blanca tras renovar su acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo el título de hidratador oficial del Mundial de fútbol 2026. La firma continúa activando su campaña ‘Pausa es Power’, que ya vimos en los Juegos Olímpicos 2024; que busca promocionar el equilibro físico y mental.

María Victoria Castagnino, Directora Sr. de Marketing de Coca-Cola para Argentina, comentó: “‘Sean eternas las estrellas que supimos conseguir’ no es solo una frase. Es un símbolo de nuestra identidad nacional, de esa pasión que nos une cuando juega Argentina. Con Powerade queremos acompañar el esfuerzo colectivo, la entrega que define a nuestros jugadores y a nuestra gente. Porque en cada partido, en cada aliento, estamos todos juntos.”.