Develando el verdadero potencial. La llegada de la firma del doble diamante al conjunto cordobés fue algo repentina, mostrando unos primeros modelos que, si bien eran lindos, nos dejaron con gusto a que había más por exprimir. Las nuevas camisetas Umbro de Belgrano 2025/26 buscan exponer que sí había más, y eso lo corroboraremos en el más reciente análisis de Marca de Gol.

Review | Camisetas Umbro de Belgrano 2025/26

Empezando por la titular, lo primero que llama la atención es su color, notoriamente más intenso que en su antecesora. No es el tono más habitual, pero no es completamente ajeno al club. Es menos sutil, por así decirlo, que su antecesora; aunque este punto es 100% subjetivo a los gustos de cada uno. La identidad del club se ve plasmada también por los símbolos del barrio que aparecen en los paneles laterales y el interno del cuello. La trama en sobretono añade la silueta del Hospital de Clínicas, el frente de La Piojera, la cervecería y la fuente de la plaza de Colón. Delicada, con mucho significado.

El negro aparece como personaje secundario, dándole vida al recorte de las axilas -que añaden hoyuelos láser-; así como apliques en el frente y el trasero cuello. Este último tiene trazos complejos, que denotan una confección sumamente mejorada. Como sellos finales, en la nuca añade el nombre del club, mientas que en la cintura se suma un emblema circular que tiene el nombre de Alberdi, el mencionado barrio. Todos los logos están aplicados en negro, apareciendo el blanco únicamente en el escudo de la institución. Una approach muy distinto al de su predecesora, aunque más acertado, en nuestra consideración.

La casaca alternativa luce un template que ya vimos en otros modelos de la marca, que simplemente nos encanta. Posee un recorte que va desde el cuello, hasta los laterales, llegando también a los puños. En éste se añade en gris un pattern inspirado la figura de Los Piratas, apodo que también aparece en la parte trasera del cuello. La textura tiene como protagonista la silueta de una brújula combinada con las iniciales del club, que se ve amplificada en el emblema estampado del lado derecho de la cintura. Para resaltar también al escudo monocromático, del mismo color celeste saturado que vemos en el jersey local.

Más allá de los diseños, que van a gusto, el mayor upgrade está en su calidad (al estar ahora importadas desde Brasil). Emplea una tela en el frente con una textura microperforada con trazos del logo de la marca; usando una con más respirabilidad en la espalda. El cuello es de un textil elástico perforado de hermosa presencia y tacto. El escudo de TPU con diseño de ondas en relieve es la frutilla del postre. Nos encantó este trabajo de Umbro, por la mejora notable en la confección, las molderías y por la ejecución de los conceptos de diseño.