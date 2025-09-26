Con el más reciente lanzamiento del nuevo 3er kit de Millonarios, la marca de las tres tiras completó los lanzamientos de camisetas clubes colombianos x adidas 2025. A continuación, un breve repaso de todas ellas.

Deportivo Independiente Medellín (DIM)

La casaca titular destacará por una trama de pinceladas y paneles en azul marino, dándole un aspecto bastante moderno a la misma. La alternativa será azul, teniendo como gran destacado el escudo del club aplicado de forma monocromática, con el plateado como protagonista. El tercer kit presenta formas rectas en beige y rojo, un innovador approach de adidas.

Junior de Barranquilla

Una equipación local totamente tradicional, con fuerte presencia del blanco en mangas y espalda. El away kit encuentra su inspiración en el tiburón, mascota oficial del club; de allí adopta los tonos grises y la trama de líneas. La tercera es la más polémica, sobre todo por su paleta de colores que deriva de la bandera de Barranquilla.

Millonarios

Para brindarle un look más actualizado, el jersey titular suma un pattern ondeante en el frente en un tono de azul más claro. El uniforme de visita tendrá en el frente un diseño genérico, que han usado otros clubes de la marca. La tercera camiseta añade una huella en el frente sobre una base rosa, tonalidad que regresa al club.