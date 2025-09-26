Uno de los mercados más grandes del mundo, por el que muchos pelean. Después de completar todos sus lanzamientos para este año, realizamos un repaso de las camisetas clubes brasileros x adidas 2025, con una que otra gemita. Cabe destacar que, por como se da el calendario, los uniformes local y de visita tienen el template de la temporada pasada.

Atlético Mineiro

El Galo comenzó el año estrenando un modelo blackout que tenía la silueta del escudo como trama de repetición. Los tres modelos de la temporada 25/26 son bastante convencionales, destacando el third kit que añade detalles en dorado sobre su base gris/negra (una combinación que nunca falla).

Cruzeiro

El Raposão introdujo modelos bastante frescos, con notoria personalización en sus tramas. La titular cuenta con un pattern de estrellas que nacen desde el escudo; destacando también la tercera inspirada en el Río São Francisco. Algunas semanas atrás presentaron un uniforme especial de arquero, lanzamiento para nada habitual en adidas.

Flamengo

El único club que está dentro de la Elite de la marca alemana. Es por eso que es el único que tiene camisetas versión jugador; así como una tercera equipación que usa el logo Trefoil de adidas. Ésta, de color crema, emplea el escudo original del club, cuando tenía al remo como disciplina tradicional. Los modelos titular y de visita son correctos por donde se lo miren.

SC Internacional

Trilogía inspirada en el primer campeonato nacional del club de Porto Alegre, en el año 1975. La tercera casaca añade el año en una trama en repetición, con un estilo blackout. Como guiño a esa conquista, también agrega el escudo que se usó en aquella temporada.