Empezó la primera fase de ventas de tickets de la Copa del Mundo 2026

Falta bastante, pero ya empezó la fiebre mundialista. Menos de un año nos separa del comienzo de una nueva edición de la máxima cita del deporte a nivel mundial. Algunos días atrás empezó la primera preventa de VISA de tickets de la Copa del Mundo 2026.

La misma se extenderá hasta el 19 de septiembre, siendo la primera fase; antes que se abra a todo el público hacia finales de octubre. Ambas instancias se desarrollan previo al sorteo del cuadro final, que se realizará el próximo 5 de diciembre.

Durante las primeras 24 horas de la preventa VISA se registraron más de 1,5 millones de solicitudes, cuyos precios van desde los 60 dólares, hasta más de 6.000 dólares para las entradas VIP de la final. La mayor demanda vino de Canadá, Estados Unidos y México, seguidos por los de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.