Los Reds que tienen un gran sentido de pertenencia con el verde. El regreso de la marca de las tres tiras al conjunto seis veces ganador de la Champions League no podía no incluir un uniforme de este color. Ésta es la nueva tercera camiseta adidas del Liverpool 2025/26, que Marca de Gol analizó en detalle.

Review | Tercera camiseta adidas del Liverpool 2025/26

La nueva casaca es parte de la colección de clubes Elite de la firma alemana, que tiene como hilo conductor un diseño simple, inclinándose hacia lo retro. En esta ocasión, presenta un formato en dos tonos del característico verde agua, que ya usó en varias ocasiones la institución. Los bastones, sin trama alguna, se aplican en el frente, espalda y mangas; sin interrupción alguna (tampoco lo ameritaba). El cuello en ‘v’ con terminación cruzada y los puños brindan contraste al estar realizados en blanco, con un doble vivo negro.

En el frente hay un protagonista que se roba todas las miradas: el escudo retro. Aplicado en un único tono -blanco-, le da el condimento especial a esta equipación, siendo un complemento ideal para el logo Trefoil de adidas. Realmente en la foto detalle del mismo, no sabemos si es un kit actual o uno de hace tres décadas. Como sello final, y de la misma forma que ocurre con todos los jerseys del Liverpool, se suma el emblemático isologotipo que recuerda a los 97 fallecidos de la Tragedia de Hillsborough. Exclusivo de la versión jugador, se añade una etiqueta con la leyenda “You’ll Never Walk Alone”.

Como ya mencionamos en otras ocasiones, en este tipo de modelos con aires vintage, preferimos esta versión aficionado. ¿Por qué? Porque las telas muy tecnológicos y los escudos TPU no coinciden con el estilo que sí otorgan los logos bordados. Adoptó un color amado por los hinchas y lo potenció con un diseño clásico. Sin dudas adidas la sacó del estadio.