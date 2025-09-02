Son tan grandes las dos partes, que se pueden homenajear mutuamente en una equipación. De cara a una nueva temporada que lo tiene obligados a alzar algún trofeo, se develó la nueva tercera camiseta adidas del Real Madrid 2025/26, un modelo con mucho sobre lo que hablar. A continuación, el análisis de Marca de Gol.

Review | Tercera camiseta adidas del Real Madrid 2025/26

La nueva casaca presenta un azul medio como protagonista, decisión ciertamente extraña teniendo en cuenta que el uniforme de visita es del mismo color, aunque en un tono más oscuro. Según comunicado oficial, la tonalidad fue elegida tiene dos motivos de ser. El primero, es el característico de adidas Originals. El segundo es homenajear las gradas del Santiago Bernabéu, estadio que también sirvió de inspiración para los modelos home y away. La tela tiene una trama de franjas en diagonal acompañadas de círculos, que le dan una personalidad más interesante.

El blanco aparece como protagonista secundario, dándole vida al cuello en ‘v’, con terminación cruzada; así como también en los puños y los logos. Las tres tiras son simplemente espectaculares, replicando el efecto tipo serrucho que tienen las cajas de las zapatillas Originals. Una pinturita. Están acompañadas del tradicional logo Trefoil, que se aprecia en todos los terceros uniformes de los clubes Elite de la marca. El escudo es el tradicional, aplicado -por suerte- a todo color. En la nuca se añaden las iniciales de la institución, en amarillo.

Lo mejor que tiene en cuanto a su confección es la tela con su textura, incluso en esta versión Aeroready. El material elástico del cuello y puños es muy bueno, y nuevamente recalcamos lo increíble que son las tres tiras. Los logos están bordados, cuestión que preferimos en las prendas que usan el Trefoil. Un camisetón con todas las letras, para sumar a la colección.