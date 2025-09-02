El Diablo viste a la moda, en la capital de la moda. Desde siempre la elegancia ha sido el mayor distintivo de las equipaciones del Rossonero, combinado con un estilo bien marcado. De cara a una temporada que será algo inusual por su ausencia en competiciones europeas, se develó la camiseta alternativa PUMA del AC Milan 2025/26. Éste es el análisis de Marca de Gol.

Review | Camiseta alternativa PUMA del AC Milan 2025/26

Como es habitual para el conjunto italiano, la base es blanca, contrastando fácilmente con el uniforme titular. El diseño destaca mucho los trazos del template, con líneas curvas que se extienden desde los puños hasta los hombros. Estas áreas son las que se encuentran resaltadas con los colores de la institución, el rojo y el negro. Se logra un balance cromático muy armonioso, haciendo que todo fluya muy bien. A diferencia de su antecesora, se decidió no aplicar ninguna trama sobre la tela; decisión que consideramos acertada porque el recurso ya se empleó para el home kit.

Justamente, relacionándola con su compañera de colección, ambas comparten la misma temática principal: Il Diavoletto. En la casaca local, lo hace mediante la textura de los bastones; aquí siendo el centro de la identidad, reemplazando al tradicional escudo. El logo del diablo fue usado a principios de la década de los 80, por lo que no es algo ajeno a la historia. Teniendo en cuenta que es una camiseta alternativa, nos gusta cómo quedó y le da un atractivo que no tendría si tuviera el escudo de siempre. Se aplica en rojo, con el contorno negro; al igual que los tres emblemas de la marca. Como detalle final, el nombre de la ciudad en la nuca.

Su calidad es acorde a la versión, con una tela calada con buena respirabilidad. Los logos están estampados, teniendo un relieve; aunque no el efecto tridimensional que tienen en la Ultraweave. No tan elegante como su antecesora -que tenía cuello polo-, pero súper agradable para todo tipo de uso. Después de un comienzo algo irregular, la firma del felino encontró el rumbo para el conjunto milanés.