No andan a pata. En el clásico evento que realizan todas las temporadas, la firma de automóviles alemana BMW hizo la entrega oficial de vehículos al primer equipo del fútbol masculino del Real Madrid.

Es el cuarto año consecutivo que están asociados a esta marca, que reemplazó a otra alemana premium (Audi). La mayoría de los jugadores optó por modelos grandes, como el eléctrico I7 -actual buque insignia de la marca- y la camioneta XM, con más de 650 caballos de fuerza.

El joven argentino Franco Mastantuono optó por una elección algo más modesta, si se permite el término: un BMW I4 totalmente eléctrico, con 544 CV.