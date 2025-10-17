Tras 16 años: Sudáfrica vuelve a vestir adidas

Con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 consumada, se dio el anuncio oficial: Sudáfrica vuelve a vestir adidas. Será a partir del 1 de enero de 2026, haciendo oficiales los nuevos modelos en el mes de marzo.

Reemplaza a Le Coq Sportif, que era sponsor técnico de la selección africana desde el 2020. De esta forma, la marca de las tres tiras comenzará su segundo ciclo vistiendo a los Bafana Bafana (y a las Banyana Banyana). El anterior fue entre los años 1998 y 2010, cuando fueron anfitriones del primer Mundial que se celebró en el continente africano (que también fue su última participación en la máxima cita del fútbol).