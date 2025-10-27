Dos grandes potencias se unen para crear algo épico. Tras haber comenzado su colaboración con el calzado Air Max DN8, se presentó la nueva Nike x Palace P90 Collection, inspirada en la icónica línea Total 90.

Nike x Palace P90 Collection

Nos encontramos con una variedad de productos de índole urbana, más allá de su -lógico- perfil deportivo. Mismo los Total 90 fueron pensados como zapatillas, y no como botines. Estéticamente destacarán los tonos grises, contrastando un fuerte color amarillo fluorescente. De la producción de fotos, destaca la participación de la leyenda Wayne Rooney, así como las estrellas Reese James y Leah Williamson.

La línea que incluye las mencionadas zapatillas, camperas, buzos, camisetas, musculosas, shorts y pantalones, se pondrá a la venta el próximo 31 de octubre en el e-commerce de Palace y en tiendas específicas de la marca en algunos países.