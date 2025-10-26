Desde el año 2022, el conjunto blaugrana introdujo una nueva forma de activar patrocinios. En los partidos más imporatantes de la temporada, ante el Real Madrid, el habitual logo de la plataforma de streaming de música se reemplaza por el de un artista estrella. Éste es un repaso de las camisetas de El Clásico del FC Barcelona x Spotify.
Camisetas de El Clásico del FC Barcelona x Spotify
Desde que comenzó esta iniciativa, los resultados no han sido del todo favorables, con tres triunfos y cuatro derrotas, tras lo que fue la caída 2-1 hoy mismo en el Estadio Santiago Bernabéu. Más allá de que son piezas coleccionables, cabe destacar que cada uno de estos jerseys vino acompañada de una campaña que incluye la presencia de los cantantes/bandas. Incluso se lanzó merchandising oficial, ya sea provisto por Nike, sponsor técnico del club, como realizado in-house.
En los últimos días, el FC Barcelona renovó su contrato con Spotify, exteniéndose como main sponsor hasta 2030, y como dueño de los naming rights del Camp Nou hasta 2034.