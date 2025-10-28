Platense vestirá PUMA a partir de 2026

Rumor confirmado, y un upgrade hasta impensado. El Calamar sigue viviendo uno de sus mejores sueños en este año 2025, tras lo que fue sumar la primera estrella de su historia. De cara a lo que será su debut en la Copa Libertadores, se anunció que Platense vestirá PUMA a partir del 2026.

De esta forma, el conjunto de Vicente López deja de vestir hummel, marca con quien estaba vinculada desde 2022, y pasará a iniciar su tercer período con la firma del felino. Los alemanes ya vistieron al club entre 1988 y 1991; y en el período más recordado entre 1994 y 2000, donde se dice popularmente que se usó la camiseta más linda de la historia (la de 1998).

“Volver a vestir a Platense nos conecta con esa esencia del club de barrio tan característica en el fútbol argentino. Queremos celebrar esa mística Calamar con productos de alto rendimiento y una identidad que honre sus raíces”, comentó Raúl Fagalde, Director de Marketing de PUMA Argentina.