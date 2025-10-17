El retorno de uno de los grandes. Habiéndose anticipado ya que el vínculo con Kappa no se renovaría, se hizo oficial el anuncio que Racing Club vestirá Nike a partir de 2026.

De esta forma, tras una temporada de ausencia en el fútbol argentino, la firma del Swoosh vuelve a tener protagonismo; diciéndose que esta vez tendrá más apoyo de la casa matriz, con diseños más personalizados. Los primeros modelos de camisetas se presentarán en el segundo trimestre del año que viene, por lo que todavía habrá que esperar un poco para ver los resultados.

Junto a los uniformes de juego, que usarán todos los equipos y divisiones de la institución, Nike también lanzará líneas de indumentaria urbana/lifestyle, siguiendo lineamientos internacionales.

Según comentarios en redes sociales, aunque nada fue respaldado por comunicados oficiales, el nuevo contrato duplica al de Kappa, marca que había vestido a La Academia en las últimas nueve temporadas.