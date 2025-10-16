¿Es realmente tan grave o la gente exagera ya por deporte? Al momento del lanzamiento de esta nueva camiseta alternativa PUMA del Borussia Dortmund 2025/26, una enorme mayoría de los comentarios tenían una connotación altamente negativa. Marca de Gol la puso bajo su lupa para ver qué tan justificados están.

Review | Camiseta alternativa PUMA del Borussia Dortmund 2025/26

Si es simple, es porque no hubo trabajo; si es arriesgada, por qué no hicieron algo simple. Encontrar el balance que conforme a la gente es muy complicado. Tras muchos años de tener al negro como protagonista, el Dortmund rompe la tradición y pone al gris en su lugar, acompañado de degradés en negro y bloques en amarillo fluorescente. Obviamente no se asimila rápidamente, y hasta puede parecer una pre-match, pero creemos que está muy lejos de ser una aberración, como algunos opinaron. Es un approach moderno y llamativo, que apunta más hacia un público joven, que incluso la puede llegar a incluir en un look urbano más osado (hoy el objetivo es ese, guste o no).

Esta versión sin sponsors (así se vende en las tiendas de PUMA Argentina) es mucho más armoniosa. El Vodafone en rojo (ver acá) es lo que realmente hiere el balance, quedando totalmente desentonado. Más allá de eso, nos gusta el template y su juego con todas las tonalidades para resaltar sus trazos. El escudo es el tradicional, con sus dos estrellas por encima. En la nuca se estampa la leyenda “Borussia Verbindet”, ya habitual en muchos modelos del club. Creemos que pudo haber tenido un diseño algo más rompedor, siguiendo la línea de lo que se ve en el resto de la equipación.

Para esta versión aficionado no nos encontramos con sorpresas a nivel calidad. La tela es liviana, muy calada para máxima respirabilidad. A diferencia de otros jerseys de esta gama de la firma del felino, el escudo y los logos de PUMA están bordados para máxima durabilidad. No es nuestra preferida, pero como apasionados por las camisetas, a veces hay que aplaudir los intentos. Sin patrocinadores y bien styleada, puede ser una prenda copada -para quien la sepa llevar-.