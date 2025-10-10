El foco de muchos flashes. No sólo dentro del campo, la vida de un campeón del mundo implica estar siempre en el recuadro de la cámara. Algunos, lo padecen, otros lo aman. En la previa de la Copa del Mundo 2026 y a momentos de un nuevo amistoso de la Selección Argentina se hizo un nuevo anuncio: Rodrigo De Paul nuevo embajador de Stella Artois.

El actual jugador del Inter Miami será la imagen de la cervecería belga en Argentina. La presentación se hizo de la mano de un spot titulado “Un sabor que más vale”, que busca combinar “humor, fútbol y una dosis justa de glamour”, según aparece en el propio comunicado oficial.

Rodrigo De Paul comentó sobre su participación: “Me divirtió mucho hacer este comercial porque representa de forma divertida algo muy real en mi vida: convivir con la exposición y encontrar esos momentos de pausa para disfrutar. Para mí, esos instantes con amigos, una buena charla y una Stella son lo que realmente vale la pena”.