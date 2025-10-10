La firma de origen cordobés celebró esta semana el Sportcom Showroom Buenos Aires 2025, una nueva edición de su evento anual en donde muestra sus principales novedades a nivel producto y licencias.

En el marco de la previa mundialista y en medio del objetivo (al 70%) de vender un millón de pelotas en un año, mostraron los modelos definitivos que comercializarán con la licencia de la Copa del Mundo FIFA 2026. A su vez, develaron el primer balón Reebok con certificación FIFA Quality Pro, para el más alto desempeño. Se espera ver a este modelo luciendo en importantes campos de fútbol de Latam en el próximo tiempo

En lo que respecta a balones recreativos, el catálogo se segmenta en dos grupos grandes de lincencias. Del ámbito local lucían modelos de la Selección Argentina, River Plate, Boca Juniors, Racing Club, San Lorenzo, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Belgrano, Talleres de Córdoba, Gimnasia y Egrima La Plata y Atlético Tucumán; mientras que internacionales destacaban modelos del FC Barcelona, Manchester City, PSG y Real Madrid.