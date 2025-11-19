Hinchas con entradas para el Mundial tendrán prioridad para la visa de Estados Unidos

Se viene el evento más importante del mundo. En 2026, Estados Unidos (junto a México y Canadá) albergará la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, lo que implica que miles y miles de personas de todo el mundo viajarán para América del Norte.

En ese marco, Donald Trump, presidente de EE.UU., anunció la creación del FIFA Priority Appointment Scheduling System (FIFA Pass). ¿De qué se trata esto? Gianni Infantino lo explicó perfectamente: “Si tenés un ticket para el Mundial 2026, vas a tener prioridad para conseguir la visa”.

Actualmente en Argentina se puede tardar hasta casi 300 días para conseguir la entrevista. De esta forma, se habilitará una fila prioritaria para poder solicitarla y llegar sin problemas a viajar. Más información ingresando aquí.