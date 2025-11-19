No en vano se ganó el apodo de Merch FC. No existe semana en la cual los Gunners no presenten una colección nueva de indumentaria; y no siempre de adidas, sino también de su marca propia. Hoy presentó la nueva Arsenal FC N7 Firepower Collection, enfocada en la vida urbana.

Una amplia variedad de prendas están disponibles, para poder lucir el cañón con el orgullo del Norte de Londres. Las prendas poseen un estilo osado, con las iniciales y el emblema del club como grandes protagonistas. Se puede decir que tiene un aspecto propio de una cultura hip-hopera. La línea incluye remeras, buzos, camperas reversibles, gorras, bandanas y más. Ya está disponible en la tienda del Arsenal.