Si hay un momento en la historia donde son capaces de lograr cosas grandes, es ahora. Tras haber llegado a la final de la Copa América 2024, el seleccionado cafetero va en búsqueda de la gloria en la máxima cita del fútbol. Para disputarla, lanzaron la nueva camiseta adidas de Colombia Copa del Mundo 2026, y así la analizó en detalle Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas de Colombia Copa del Mundo 2026

Las últimas equipaciones colombianas no dieron mucho para comentar, siendo diseños más bien simples. Ésta busca salir de esa monotonía, presentando un color amarillo de fondo bastante saturado, acompañado por una trama inspirada en el Realismo Mágico, con las mariposas de Gabriel García Márquez, máximo exponente del movimiento, como protagonistas. Una casaca culta, con todas las letras. El diseño está buenísimo y tiene un vínculo muy próximo con uno de los exponentes culturales más grandes que tuvo el país. Para destacar que el pattern se aplica en todo el cuerpo, no sólo en el frente.

Los detalles se aplican con los colores de la nueva paleta cromática, que se estrenó con el rebrading aplicado ya a la camiseta pasada. En lugar del tradicional rojo, las tres tiras se pintan de un tono más coralino/naranja; mientras que el azul visto en el cuello en ‘v’ cruzado y los puños, es más eléctrico, y no tan oscuro. El principal objetivo era diferenciarla de la de Ecuador, y creemos que fue logrado. Como puntos finales, se aplicó un escudo holográfico con el balón y las iniciales de la federación por detrás (¡tendrían que haber sido mariposas!) y el nombre del país en la nuca.

En lo que respecta a su confección, se dejó atrás la tecnología HEAT.RDY para pasar al Climacool+, con una nueva tela con relieve, microperforada para máxima respirabilidad. Logos termosellados y materiales elásticos texturizados para cuello y puños. Una belleza, la mejor que hizo adidas desde que volvió a vestir a la Sele.