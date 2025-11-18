Vaya a saber uno qué maldición están sufriendo. Una de las dos selecciones con cuatro Copas del Mundo en su vitrina está sufriendo una de las mayores crisis de su historia, y tendrá que triunfar en el repechaje para no quedar eliminado por tercera ocasión consectiva. Ésta es la camiseta adidas de Italia 2026, que espera tener el uso que le corresponde. Ásí la analizó Marca de Gol.

Review | Camiseta adidas de Italia 2026

¿Qué presenta de innovador la equipación? En primer lugar, y más notorio, toda su superficie está decorada por un pattern de laureles, que recuerda el 20° aniversario de la consagración en el Mundial 2006; además de remitir a las históricas coronas de los romanos. Ciertamente no es nuestro modelo preferido del gran lanzamiento de adidas. Sentimos algo vaga la aplicación de la trama, pudiendo haber tenido trazos más elaborados o un uso no tan lineal. Tal vez se pudo haber limitado a ciertos sectores, como por ejemplo las mangas.

El dorado será el tono secundario, color que no aparecía hace bastante en los uniforme italianos. Decora las gruesas tres tiras de los hombros; así como también el cuello y los puños (con otro vivo en azul marino). Justamente el cuello es tal vez lo más interesante del diseño, teniendo una terminación en ‘v’ en el trasero, con un aplique que agrega el apodo del seleccionado -Azzurra-. El escudo es holográfico, añadiendo en su fondo el nombre del país y las cuatro estrellas. No entendemos por que, a diferencia de lo visto con Alemania y Argentina, éstas no poseen los años de los títulos.

La complejidad de la tela Climacool+ hace que sea un espectáculo al verla, pero también funcional gracias a sus microperforaciones que ayudan a mantener fresco el cuerpo. No tenemos duda que esta vuelta de tuerca que le dieron también busca hacerle más difícil la tarea a quienes fabrican réplicas. Concluyendo, estéticamente no es fea, ni mucho menos; pero sentimos que tenía potencial para más. De todas formas, ojalá la veamos en la Copa del Mundo 2026.