Manteniendo viva la rica y gloriosa historia del Club Atlético Independiente. A medio siglo de la obtención de la sexta Copa Libertadores (cuarta de forma consecutiva), se develó la camiseta PUMA de Independiente Campeones 1975, que Marca de Gol analizó en detalle.

Review | Camiseta PUMA de Independiente Campeones 1975

Nos encontramos con una reinterpretación de lo que fue el modelo original, que tenía una gran presencia de blanco. Éste tendrá su mayor protagonismo en el bolsillo que se añade por sobre el corazón, donde se ubica también el escudo de época. Muy a favor que se haya respetado el diseño. El blanco se encarga también de teñir un cuello tipo polo abotonado (chomba), que se extiende hacia el pecho; así como también un aplique en los puños. Para aportar al contexto vintage, se usa el logo antiguo de PUMA, con el nombre por debajo de la silueta del animal.

Antes de pasar a los detalles, no hay que dejar de mencionar la tela de fondo, con finas y sutiles líneas en relieve, que le da una buena presencia general. Como sellos finales, en primer lugar, se agrega en el interno del cuello añade la frase “Una vida de grandeza”, que está presente en el cancionero de la hincha del Rojo. A su vez, en la nuca se agregó un sign-off con la silueta del trofeo de la Libertadores y los años de los campeonatos. Teniendo en cuenta que técnicamente homenajea a los campeones de 1975, creemos que hubiera quedado mejor algo específico a eso.

Su calidad es más que correcta. Desde la mencionada tela texturada; hasta el buen material del cuello y puños; e incluso el escudo de TPU, aunque uno bordado no hubiera quedado mal, para parecerse más de época. Una casaca más que agradable, de colección (sobre todo al estar limitada a 1975 unidades). Nos hubiera encantado una versión sin sponsors, pero era mucho pedir.