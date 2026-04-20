Para jugadores especiales. En un mundo plagado de frenetismo y alardeo, todavía hay un -cada vez más pequeño- espacio para lo clásico. En el fútbol ese espacio lo llenan botines como los adidas Copa Pure 4 Elite, la alternativa para los conservadores. Con Marca de Gol los llevamos al hermoso verde césped para ver si son capaces de seguir ganándose su lugar.

Review | adidas Copa Pure 4 Elite

La serie Copa nunca terminó de ser una prioridad para la firma alemana, puesto a que no son muy marketineros. Es más, la promoción de los últimos dos packs ni los tuvo en cuenta, centrando la campaña en la ‘rivalidad’ de Predator vs F50. Pero aquí están, con una propuesta que se centra en la comodidad y el buen toque de balón. Lo primero se consigue con un material bastante blando (más después de unos usos) y una adaptabilidad máxima al volver a incorporar una lengüeta tradicional, reemplazando las mallas elásticas de hilo Primeknit. Son ideales para pies angostos y anchos, con bastas opciones de ajuste. Esto, sumado a los insertos mullidos, hacen que sean un placer de usar.

La capellada ya no es más de cuero de canguro, pero sí combina cuero vacuno, con materiales sintéticos. La sensación no es totalmente igual, no se replica la suavidad de la mencionada piel del marsupial, pero sí es excelente, de primer nivel. Cuenta con la tecnología FusionSkin que elimina costuras, haciendo que la superficie sea más lisa, evitando también que ingrese humedad dentro del pie. El upper posee impresiones hápticas tridimensionales que juran mejorar el contacto con el balón. Más allá de promesas, logramos en todo momento sentirnos seguros con los golpeos, con buena amortiguación en controles y una buena protección del pie ante fuertes golpeos (y por qué no pisotones).

Más allá de todo lo bueno que ofrece la parte superior, el jugador tradicionalista tiene una necesidad: las suelas de tacos cónicos. Ésta ControlFrame no tiene nada espectacular, pero cumple perfectamente con lo que fue diseñada para hacer. Los tapones de base circular, más los tres centrales de tracción, combinan perfectamente buenos arranques con precisos cambios de dirección. Jamás el pie se va a trabar o sentiremos alguna incomodidad al desplazarnos por el campo, aunque no sea el modelo más liviano del mercado. En un campo en buenas condiciones es un lujo usarlos.

Tal como mencionamos al principio, los adidas Copa Pure 4 Elite son para jugadores con una personalidad diferente, que enaltecen lo que se hizo bien siempre. Y con este colourway plateado es imposible no enamorarse de este par. A la espera de que algún día vuelvan los míticos adipure, podemos seguir gozando con estos.